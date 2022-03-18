Возле Чернигова уничтожили командно-наблюдательный пункт, артиллерийские батареи и бронетехнику оккупантов

18 марта, 14:13
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Под Черниговом украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Оперативное командование Север)

Под Черниговом украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Оперативное командование Север)

В районе Чернигова вечером 17 марта украинские военные обнаружили расположение вражеского комплекса радиоэлектронной разведки Торн и командно-наблюдательного пункта БТГр.

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

«А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования Север пожелали оркам доброго утра, уничтожив указанные объекты», — говорится в сообщении.

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Также за сутки защитники Чернигова отразили две попытки продвижения российских военных. Оккупанты понесли потери как в технике, так и среди личного состава.

«В частности, известно, что уничтожены вражеские БМП, танк и Тигр. Остальные потери врага уточняются», — добавили в командовании.

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Кроме того, был нанесен артиллерийский удар по вражеской артиллерии, в результате которого были уничтожены две батареи.

В районе одного из населенных пунктов области ВСУ нанесли точечные удары по большому количеству техники и личному составу, который осуществлял ротацию.

«Ротация» орков на тот свет прошла успешно", — добавили в командовании.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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