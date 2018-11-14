Под Белой Церковью при столкновении фуры с бензовозом произошла утечка горючего

В Киевской области в результате столкновения грузовика с бензовозом на заснеженной дороге произошла утечка горючего.
В областном управлении ГСЧС Украины сообщили, что ДТП произошло 14 ноября в 13:35 на трассе Белая Церковь - Сквира возле супермаркета.
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. В результате прицеп фуры пробил дыру в цистерне бензовоза с топливом.
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