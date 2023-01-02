Ситуация под Бахмутом: за сутки оккупанты потеряли более 200 своих военных 2 января, 15:15 В ВСУ рассказали об огромных потерях оккупантов под Бахмутом (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В районе Бахмута Донецкой области оккупанты продолжают нести серьезные потери. Только за минувшие сутки были уничтожены 213 военных РФ, еще 87 были ранены.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, оккупационные войска РФ за сутки 224 раза обстреливали это направление фронта из разных видов реактивной, ствольной артиллерии, танков.

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Кроме того, под Бахмутом произошли 34 боевых столкновения. Авиация РФ нанесла один удар.

На Купянском, Лиманском и Авдеевской направлениях оккупанты пытались улучшить тактическое положение, также вели контрнаступательные действия в районе Стельмаховки и Белогоровки. Однако везде войска РФ не смогли прорвать оборону и понесли потери.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, несмотря ни на какие потери, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение.