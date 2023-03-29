Украинские защитники сбили российский бомбардировщик под Бахмутом 29 марта, 08:57 Остатки уничтоженного российского бомбардировщика (Фото:ГСЧС)

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М в Донецкой области в среду, 29 марта.

Об этом сообщили Воздушные силы.

Вражеский самолет защитники сбили около 01:30 на Бахмутском направлении.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 172 тысяч военных и тысячи единиц техники, в частности 306 самолетов и 291 вертолет.

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