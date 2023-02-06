Прятались под деревом. Как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом — видео

6 февраля, 11:31
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Украинские бойцы уничтожили двух оккупантов в районе Бахмута (Фото:Генштаб)

Украинские бойцы уничтожили двух оккупантов в районе Бахмута (Фото:Генштаб)

В районе Бахмута Донецкой области украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов, которые решили спрятаться от дрона за деревом.

Соответствующее видео опубликовала 30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

«Вблизи Бахмута двое россиян решили скрыться от дрона 30 ОМБр под деревом. Не помогло. Два точных броска — и незваные гости едут домой», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1622526518080466944

По данным Минобороны Украины, российские оккупанты в течение недели бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По его словам, оккупанты пытаются захватить контроль над трассой Константиновка — Бахмут, но ВСУ оказывают мощное сопротивление.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины

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