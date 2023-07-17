ВСУ уничтожили из HIMARS артиллерийскую установку оккупантов Тюльпан — видео 17 июля, 13:32 Пожар после удара из HIMARS (Фото:t.me/ab3army)

Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой Адам обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом.

Об этом сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада в понедельник, 17 июля в Telegram.



В сообщении говорится, что такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

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«Теперь один из образцов — обезврежен безвозвратно. Работаем дальше!» — сказано в сообщении.

На опубликованном видео видно, как после попадания поднимается дым и начинается пожар.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 238 тысяч военных.