ВСУ уничтожили из HIMARS артиллерийскую установку оккупантов Тюльпан — видео

17 июля, 13:32
Поделиться:
Пожар после удара из HIMARS (Фото:t.me/ab3army)

Пожар после удара из HIMARS (Фото:t.me/ab3army)

Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой Адам обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом.

Об этом сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада в понедельник, 17 июля в Telegram.

В сообщении говорится, что такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.

Видео дня

«Теперь один из образцов — обезврежен безвозвратно. Работаем дальше!» — сказано в сообщении.

На опубликованном видео видно, как после попадания поднимается дым и начинается пожар.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 238 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины РСЗО HIMARS

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X