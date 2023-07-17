ВСУ уничтожили из HIMARS артиллерийскую установку оккупантов Тюльпан — видео
Пожар после удара из HIMARS (Фото:t.me/ab3army)
Аэроразведка Третьей отдельной штурмовой бригады во взаимодействии с тактической группой Адам обнаружили и нанесли удар по российскому 240-мм самоходному миномету под Бахмутом.
Об этом сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада в понедельник, 17 июля в Telegram.
В сообщении говорится, что такое оружие врага предназначено для поражения наиболее укрепленных фортификаций, укрытий, командных пунктов и других артсредств.
«Теперь один из образцов — обезврежен безвозвратно. Работаем дальше!» — сказано в сообщении.
На опубликованном видео видно, как после попадания поднимается дым и начинается пожар.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 238 тысяч военных.