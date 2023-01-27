Пограничники уничтожили группу оккупантов под Бахмутом

27 января, 11:23
Поделиться:
Разрушенный россиянами Бахмут (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Разрушенный россиянами Бахмут (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Украинские пограничники накрыли огнем позицию российских оккупационных войск в районе Бахмута Донецкой области, уничтожив целую группу захватчиков.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Боевая группа пограничников из 120-мм минометов нанесли огневое поражение по вражеской пехоте.

Предварительно, групповую вражескую цель украинские бойцы обнаружили с беспилотника.

Видео дня

Пограничники-минометчики выпустили по оккупантам десяток осколочных мин. В результате была ликвидирована целая группа оккупантов.

По данным ВСУ, в районе Бахмута оккупанты ежедневно теряют батальон убитыми.

https://www.youtube.com/watch?v=0Cb9MPnM8MI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X