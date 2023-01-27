Пограничники уничтожили группу оккупантов под Бахмутом 27 января, 11:23 Разрушенный россиянами Бахмут (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Украинские пограничники накрыли огнем позицию российских оккупационных войск в районе Бахмута Донецкой области, уничтожив целую группу захватчиков.



Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

Боевая группа пограничников из 120-мм минометов нанесли огневое поражение по вражеской пехоте.

Предварительно, групповую вражескую цель украинские бойцы обнаружили с беспилотника.



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Пограничники-минометчики выпустили по оккупантам десяток осколочных мин. В результате была ликвидирована целая группа оккупантов.

По данным ВСУ, в районе Бахмута оккупанты ежедневно теряют батальон убитыми.