Украинские пограничники ликвидировали группу наемников ЧВК Вагнер в Бахмуте — видео 11 марта, 18:08 Одежда ликвидированных российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Подразделение Луганского пограничного отряда провело позиционное сражение с российскими оккупантами в районе одного из промышленных предприятий Бахмута и ликвидировало шесть вагнеровцев.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что на днях украинские пограничники отразили несколько штурмовых атак захватчиков под Бахмутом. Россияне, чтобы продолжить свое наступление и накопить силы, закрепились в одном из цехов промышленного предприятия города.

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Как сообщает ГПСУ, для уничтожения оккупантов пограничники нанесли контрудар. Украинские военные из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывавшего подход к сооружению, а затем группа наземной разведки охранников границ ликвидировала вагнеровцев.

«Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые именно подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть окупантов», — добавляется в сообщении.