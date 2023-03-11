Украинские пограничники ликвидировали группу наемников ЧВК Вагнер в Бахмуте — видео
Одежда ликвидированных российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Подразделение Луганского пограничного отряда провело позиционное сражение с российскими оккупантами в районе одного из промышленных предприятий Бахмута и ликвидировало шесть вагнеровцев.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что на днях украинские пограничники отразили несколько штурмовых атак захватчиков под Бахмутом. Россияне, чтобы продолжить свое наступление и накопить силы, закрепились в одном из цехов промышленного предприятия города.
Как сообщает ГПСУ, для уничтожения оккупантов пограничники нанесли контрудар. Украинские военные из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывавшего подход к сооружению, а затем группа наземной разведки охранников границ ликвидировала вагнеровцев.
«Для поражения резерва противника охранники границ обустроили засаду. С наступлением темноты штурмовиков, которые именно подходили на передовую, ждал сюрприз. Снайперы-пограничники обезвредили шесть окупантов», — добавляется в сообщении.