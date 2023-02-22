«Путин об этом не думает». Шойгу хочет, чтобы ВСУ полностью уничтожили группу Вагнера возле Бахмута — Яковина 22 февраля, 15:08 Эксклюзив NV Украинские воины в Донецкой области уничтожают врага (Фото:Константин и Влада Либеровы)

Группа Вагнера может быть полностью разбита и уничтожена под Бахмутом Вооруженными силами Украины, считает обозреватель Иван Яковина.

Благоприятная ситуация сложилась из-за конфликта главы группы Вагнера Евгения Пригожина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

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Как этим могут воспользоваться ВСУ, Яковина рассказал в эфире Radio NV.

Есть история, которая, как мне кажется, способна в ближайшее время очень сильно повлиять на всю ситуацию в целом, на всю войну. Потому что все сейчас и в политике, и в экономике, в дипломатии зависит от ситуации на фронте. Ситуация на фронте в значительной степени зависит от ситуации в районе Бахмута: Бахмут, Соледар, Кременная, Сватово.

А кто находится в районе Бахмута? Пригожин со своими «вагнеровцами», боевиками. И у них начался очень серьезный конфликт, он развивается уже пару недель. Суть конфликта в том, что Шойгу, потерпев поражение (его генералы были разбиты под Угледаром в рамках этого большого наступления), отозвал все снаряды, вообще все боеприпасы. Не поставляются эти боеприпасы «вагнеровцам», которые ведут очень активно наступление в районе Бахмута.

Без боеприпасов «вагнеровцы» атаковать не могут. Их наступление остановилось. И, соответственно, они жалуются. Сначала они посылали какими-то самыми некрасивыми словами руководство Минобороны. Потом стали умолять чуть ли не на коленях. Потом стали демонстрировать горы трупов своих убитых боевиков, говорить: «Смотрите, как много мы людей теряем из-за того, что нам не дают снаряды».