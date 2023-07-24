Под Бахмутом был ранен журналист AFP

24 июля, 20:58
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Дилан Коллинз (Фото:Stephanie Youssef / Twitter)

Дилан Коллинз (Фото:Stephanie Youssef / Twitter)

В понедельник, 24 июля, вблизи Бахмута был ранен 35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз.

Об этом сообщила журналист AFP Стефани Юсеф.

Журналист получил ранение в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов вблизи Бахмута.

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В результате атаки в лесополосе вблизи Бахмута Коллинз получил многочисленные осколочные ранения. Мужчину эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь. Врачи говорят, что здоровью журналиста AFP ничего не угрожает: он находится в сознании и поддерживает связь с коллегами.

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Директор AFP в Европе Кристин Буагьяр сообщила, что агентство расследует обстоятельства инцидента.

Дилан Коллинз работает в AFP с 2018 года на должности видеокоординатора в Ливане и Сирии, но с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года регулярно выполнял задания в Украине.

Журналист имеет значительный опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке: в 2020 году он освещал войну в Нагорном Карабахе.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Нападение на журналистов Бахмут AFP Война России против Украины

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