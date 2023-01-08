Улучшили тактическое положение. Пограничники в Бахмуте захватили опорный пункт оккупантов

8 января, 17:47
Поделиться:
Под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (Фото:ГПСУ/Telegram)

Под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (Фото:ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники захватили опорный пункт российских военных под Бахмутом Донецкой области. Благодаря этому удалось улучшить свое положение на этом отрезке фронта.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

«В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию и тщетно. Оккупанты отвергнуты. В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 ранили», — говорится в публикации.

Видео дня

Читайте также:

Из Бахмута виден дым, поднимающийся над Соледаром после российских ударов по городу. 5 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne) «Агония». Почему Россия бросает все силы уже на Соледар, а не на Бахмут, объясняет военный ВСУ с передовой. Интервью NV

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. Войска РФ бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Аналитики ISW сообщают, что, несмотря «добычи» русских войск в Соледаре Донецкой области, российские оккупанты все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

https://www.youtube.com/embed/K-iaMIo3J6M
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X