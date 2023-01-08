Улучшили тактическое положение. Пограничники в Бахмуте захватили опорный пункт оккупантов 8 января, 17:47 Под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт россиян (Фото:ГПСУ/Telegram)

Украинские пограничники захватили опорный пункт российских военных под Бахмутом Донецкой области. Благодаря этому удалось улучшить свое положение на этом отрезке фронта.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

«В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию и тщетно. Оккупанты отвергнуты. В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 ранили», — говорится в публикации.

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Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. Войска РФ бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Аналитики ISW сообщают, что, несмотря «добычи» русских войск в Соледаре Донецкой области, российские оккупанты все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.