Под Бахмутом пограничники из минометов остановили штурмовые группы РФ — видео
Оккупанты собирались атаковать украинские позиции в районе Бахмута, но их планы сорвали пограничники (Фото:REUTERS/Stringer)
В окрестностях города Бахмут Донецкой области украинские пограничники с помощью минометов обезвредили несколько штурмовых групп оккупационных войск РФ.
Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram, опубликовав соответствующее видео.
«Аэроразведка пограничников обнаружила продвижение вражеских штурмовых групп к нашим позициям. Наши защитники осуществили по врагу минометный обстрел», — говорится в сообщении.
В результате один оккупанты был ликвидирован, четверо ранены.
На другом направлении, еще три вражеские группы пехоты двигались для атаки на украинские позиции.
«Минометные расчеты пограничников отработали по противнику и ликвидировали часть боевиков», — добавили в Госпогранслужбе.