Под Бахмутом пограничники из минометов остановили штурмовые группы РФ — видео

8 февраля, 13:15
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Оккупанты собирались атаковать украинские позиции в районе Бахмута, но их планы сорвали пограничники (Фото:REUTERS/Stringer)

Оккупанты собирались атаковать украинские позиции в районе Бахмута, но их планы сорвали пограничники (Фото:REUTERS/Stringer)

В окрестностях города Бахмут Донецкой области украинские пограничники с помощью минометов обезвредили несколько штурмовых групп оккупационных войск РФ.

Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

«Аэроразведка пограничников обнаружила продвижение вражеских штурмовых групп к нашим позициям. Наши защитники осуществили по врагу минометный обстрел», — говорится в сообщении.

Видео дня

В результате один оккупанты был ликвидирован, четверо ранены.

На другом направлении, еще три вражеские группы пехоты двигались для атаки на украинские позиции.

«Минометные расчеты пограничников отработали по противнику и ликвидировали часть боевиков», — добавили в Госпогранслужбе.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1623274548601790465
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Бахмут Война России против Украины

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