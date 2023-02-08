Под Бахмутом пограничники из минометов остановили штурмовые группы РФ — видео 8 февраля, 13:15 Оккупанты собирались атаковать украинские позиции в районе Бахмута, но их планы сорвали пограничники (Фото:REUTERS/Stringer)

В окрестностях города Бахмут Донецкой области украинские пограничники с помощью минометов обезвредили несколько штурмовых групп оккупационных войск РФ.



Об этом сообщила Госпогранслужба в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

«Аэроразведка пограничников обнаружила продвижение вражеских штурмовых групп к нашим позициям. Наши защитники осуществили по врагу минометный обстрел», — говорится в сообщении.

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В результате один оккупанты был ликвидирован, четверо ранены.

На другом направлении, еще три вражеские группы пехоты двигались для атаки на украинские позиции.

«Минометные расчеты пограничников отработали по противнику и ликвидировали часть боевиков», — добавили в Госпогранслужбе.

