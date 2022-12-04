Попали в окружение. Под Бахмутом погибли пятеро грузинских добровольцев 4 декабря, 15:00 Под Бахмутом погибли пятеро грузинских добровольцев (Фото:Посольство Украины в Грузии / Facebook)

Под Бахмутом в Донецкой области 3 декабря в окружение попала группа добровольцев из Грузии, в результате погибли пятеро бойцов и был ранен грузинский командир.



Об этом в воскресенье, 4 декабря, в эфире грузинского телеканала Мтавари рассказал доброволец Ромео Парулава.



По его словам, погибшие служили в 57-й бригаде с марта 2022 года, прибыв из Грузии в Украину.

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«Было много [врагов], и потому они не справились, пятеро грузин погибло… Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Продолжается борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших… Мы их обязательно вытащим. Ситуация в Бахмуте очень сложная», — рассказал грузинский доброволец.

Как пишет издание, накануне стало известно о гибели под Бахмутом пяти грузин: Авто Руруа, Ромео Пичхаи, Ромео Кварацхелии, Бадри Маркелии, Мераба Аладашвили. Еще раньше стало известно о гибели другого добровольца, Джабы Хоперии.

В субботу, 3 декабря, президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с гибелью добровольцев.

«В эти трудные минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине», — написала Зурабишвили в Facebook.

Как уточняет портал Новости-Грузия, на стороне Украины сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала войны как добровольцы. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне Вооруженных сил Украины погибли 33 грузина.