Под Бахмутом погибли два добровольца из Канады
Ранее Портер и Зеленко служили в Вооруженных силах Канады (Фото:facebook.com/okPivden)
В боях под Бахмутом погибли два гражданина Канады — 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко. Это произошло 26 апреля.
Об этом сообщает канадское издание CBC News.
Житель Калгари Кайл Портер и Кол Зеленко из города Сейнт-Кэтринс служили в Интернациональном легионе.
Сообщается, что канадские добровольцы погибли от артиллерийского огня 26 апреля, когда вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по содержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут.
« Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но он получил прямое попадание. Все погибли», – рассказал CBC News командир военнослужащих.
Ранее Портер и Зеленко служили в Вооруженных силах Канады, а перед приездом в Украину ушли в отставку.
По информации издания, тело Зеленко удалось найти и доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.
По неофициальным подсчетам CBC News, добровольцы стали четвертым и пятым гражданами Канады, погибшими в Украине с начала российского полномасштабного вторжения.