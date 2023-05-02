Под Бахмутом погибли два добровольца из Канады 2 мая, 04:21 Ранее Портер и Зеленко служили в Вооруженных силах Канады (Фото:facebook.com/okPivden)

В боях под Бахмутом погибли два гражданина Канады — 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Зеленко. Это произошло 26 апреля.

Об этом сообщает канадское издание CBC News.



Житель Калгари Кайл Портер и Кол Зеленко из города Сейнт-Кэтринс служили в Интернациональном легионе.

Сообщается, что канадские добровольцы погибли от артиллерийского огня 26 апреля, когда вместе с группой украинских военных участвовали в боевой операции по содержанию ключевого маршрута поставки в Бахмут.

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« Портер, Зеленко и еще по меньшей мере трое украинских военных нашли укрытие в укрепленном бункере, но он получил прямое попадание. Все погибли», – рассказал CBC News командир военнослужащих.

Ранее Портер и Зеленко служили в Вооруженных силах Канады, а перед приездом в Украину ушли в отставку.

По информации издания, тело Зеленко удалось найти и доставить в Харьков, а тело Портера до сих пор ищут.

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По неофициальным подсчетам CBC News, добровольцы стали четвертым и пятым гражданами Канады, погибшими в Украине с начала российского полномасштабного вторжения.