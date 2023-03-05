Было всего 29 лет. Под Бахмутом погибла медик Яна Рыхлицкая

5 марта, 14:04
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Волонтер Яна Рыхлицкая (Фото:Tanya Zenart/Facebook)

Волонтер Яна Рыхлицкая (Фото:Tanya Zenart/Facebook)

Под Бахмутом погибла волонтер, военнослужащий и боевой медик 93 бригады Холодный Яр Яна (Яра) Рыхлицкая. Это произошло во время эвакуации раненых в пятницу, 3 марта.

О гибели девушки сообщают в социальных сетях — ее друзья собратья и те, кому она помогала.

В сети рассказывают, что до полномасштабного вторжения России девушка работала в IT-компании, после 24 февраля 2022 начала активно волонтерить, а в мае пошла служить парамедиком и спасла не одну жизнь.

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Ей было 29 лет. Она меньше месяца не дожила до своего 30-летия одилась 2 апреля 1993 года).

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0og6sPiXAKB7RggTJ6K7yYjjVCHKsTKu6aHm2WYo7tn3nKqWi8bsxCMA3KzuLChngl&id=100000981033689

«Девочка с косичками. Многие работали на стабпунктах и встречали девочку с косичками, больше не встретите, ее убила россия. Боевой медик Яна (Яра) Рыхлицкая и санитар погибли во время эвакуации раненых под Бахмутом», — написал один из ее товарищей.

https://twitter.com/SerhiiNuzhnenko/status/1632128205480947712

Друзья Яны отмечают, что девушка была лучшей во всем и «вложила в победу Украины, как мало кто делал».

"Ты вложила в победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты самая лучшая была во всем. В результате отдала самое дорогое. Жаль только, что победы не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся именно из-за таких, как ты», — говорится в сообщении Татьяны в Facebook.

Она также сообщила, что родители Яны попросили всех, кто хочет им помочь, сбрасывать средства на нужды ВСУ по ссылке.


https://www.facebook.com/tatiana.anime/posts/pfbid0w2nat1Yq8sRMpVuDN6o3YJ3GeszPdVQKnbjDNEPbyyRgCygd44bdgVoFb9jPVZYpl

Похоронят Яну Рыхлицкую в родной Виннице.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Волонтер Бахмут Медики Смерть Война России против Украины

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