Было всего 29 лет. Под Бахмутом погибла медик Яна Рыхлицкая 5 марта, 14:04 Волонтер Яна Рыхлицкая (Фото:Tanya Zenart/Facebook)

Под Бахмутом погибла волонтер, военнослужащий и боевой медик 93 бригады Холодный Яр Яна (Яра) Рыхлицкая. Это произошло во время эвакуации раненых в пятницу, 3 марта.

О гибели девушки сообщают в социальных сетях — ее друзья собратья и те, кому она помогала.

В сети рассказывают, что до полномасштабного вторжения России девушка работала в IT-компании, после 24 февраля 2022 начала активно волонтерить, а в мае пошла служить парамедиком и спасла не одну жизнь.

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Ей было 29 лет. Она меньше месяца не дожила до своего 30-летия (родилась 2 апреля 1993 года).

«Девочка с косичками. Многие работали на стабпунктах и встречали девочку с косичками, больше не встретите, ее убила россия. Боевой медик Яна (Яра) Рыхлицкая и санитар погибли во время эвакуации раненых под Бахмутом», — написал один из ее товарищей.

Друзья Яны отмечают, что девушка была лучшей во всем и «вложила в победу Украины, как мало кто делал».

"Ты вложила в победу, как мало кто делал. Без тебя не происходило бы наших волонтерских чудес, ты самая лучшая была во всем. В результате отдала самое дорогое. Жаль только, что победы не увидела. Но ты знаешь, что она будет. Мы не остановимся именно из-за таких, как ты», — говорится в сообщении Татьяны в Facebook.

Она также сообщила, что родители Яны попросили всех, кто хочет им помочь, сбрасывать средства на нужды ВСУ по ссылке.





Похоронят Яну Рыхлицкую в родной Виннице.