Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека

11 апреля, 06:05
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Константин Денека (Фото:volodarskijo/Twitter)

Константин Денека (Фото:volodarskijo/Twitter)

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорту сообщил о гибели в боях за Бахмут велогонщика Константина Денека.

12 марта спортсмену и военному исполнилось 40 лет.

"Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнительных боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города», - сообщили в Верховной Раде.

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https://twitter.com/verkhovna_rada/status/1645410858397315073

2 апреля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что российская агрессия унесла жизни не менее 262 украинских спортсменов.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Велоспорт Спорт Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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