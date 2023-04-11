Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека 11 апреля, 06:05 Константин Денека (Фото:volodarskijo/Twitter)

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорту сообщил о гибели в боях за Бахмут велогонщика Константина Денека.



12 марта спортсмену и военному исполнилось 40 лет.

"Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнительных боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре Костя приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города», - сообщили в Верховной Раде.

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2 апреля министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что российская агрессия унесла жизни не менее 262 украинских спортсменов.