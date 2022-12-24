Под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.

24 декабря, 22:44
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Под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. (Фото:Volodymyr Rybka / Facebook)

Под Бахмутом погиб один из разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. (Фото:Volodymyr Rybka / Facebook)

Защищая Украину под Бахмутом, погиб геймдизайнер и киберспортсмен Владимир «Fresh» Ежов, работавший над созданием игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.

Об этом сообщил родной брат Владимира Вячеслав в Facebook.

Он написал, что его брат погиб 22 декабря. У него остались двое детей.

«Он говорил, что в борьбе, которую сейчас ведет украинский народ, рождается счастливое будущее наших детей. Надеюсь, ты попал в лучший мир, брат», — написал Вячеслав.

Видео дня

https://www.facebook.com/viacheslav.yezhov/posts/pfbid0siRkrgUV9wivHQ99Y71gbGsZTSHWJP7zZVvmjTu7WjbYKBBv3jxACbxJdqTZd7FWl

Как пишет telegram-канала Аномальное Убежище, Ежов работал над созданием компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky ( Чистое небо) – приквелом к первой игре серии. Он покинул разработавшую S.T.A.L.K.E.R. компанию GSC Game World в 2007 году. Его внешность использовали для создания одного из персонажей игры – Локи из группировки Свобода.

Также он участвовал в создании игры Казаки, и в других проектах: World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu и Sherlock Holmes: Devil's Daughter.

Журналисты агентства GAMEINSIDE рассказали, что Ежов присоединился к ВСУ после 24 февраля. Его называют одним из лучших старкрафтеров Киева и в целом Украины времен зарождения киберспорта.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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