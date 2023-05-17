Публиковался в National Geographic. Под Бахмутом погиб фотограф-натуралист Денис Кривой

17 мая, 06:00
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Награда Дениса Кривого (Фото:facebook.com/gard.city)

Награда Дениса Кривого (Фото:facebook.com/gard.city)

На фронте под Бахмутом погиб фотограф-натуралист Денис Кривой, когда пытался спасти раненых собратьев. Фотографии Дениса публиковались в National Geographic.

Об этом сообщил Институт массовой информации.

Отмечается, что Денис получил голубую ленту FIAP.

Кривой занимался пейзажным и репортажным фото, овладел анималистикой, аэрофотографией.

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По данным ИМИ, Денис Кривой стал 58-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии.

"Постим его невероятные фото в знак памяти. Вечная слава!", - говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/imi.org.ua/posts/pfbid06nY5cPk8HCxpBXbPpZkSiHHUL9EJ8JjdEzdRfKVYDzZ5TBi9qfyNfJctzguqEnSHl&show_text=true&width=500

Выставки фоторабот Дениса проводились во многих городах Украины, а некоторые работы хранятся в странах Европы, Северной Америки и Азии. Он также сотрудничал с National Geographic Ukraine.

Как рассказал его коллега, журналист Гард City Владимир Галузинский, Денис пошел защищать Украину весной 2022 добровольцем и был в Силах специальных операций.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Бахмут Фотограф Война России против Украины фортеця Бахмут

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