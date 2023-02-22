Меняют тактику. Буданов рассказал о новых методах оккупантов вблизи Бахмута 22 февраля, 10:21 В районе Бахмута ВСУ наблюдают новую тактику оккупантов (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Российские оккупационные войска применяют новую тактику боев в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом в интервью Forbes сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, сейчас оккупанты бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

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«Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким тому примером. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы. В Угледаре происходило применение бронетехники, но она была уничтожена в первые часы, и все перешло в стрелковые бои», — отметил Буданов.

По его словам, именно в боях за Бахмут оккупанты используются боеприпасы без экономии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

Министр обороны Алексей Резников говорил, что удержание Бахмута — это военный вопрос и в ВСУ четко понимают, что город перемалывает российский ресурс.