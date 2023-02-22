Меняют тактику. Буданов рассказал о новых методах оккупантов вблизи Бахмута

22 февраля, 10:21
Поделиться:
В районе Бахмута ВСУ наблюдают новую тактику оккупантов (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

В районе Бахмута ВСУ наблюдают новую тактику оккупантов (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Российские оккупационные войска применяют новую тактику боев в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом в интервью Forbes сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, сейчас оккупанты бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

Видео дня

«Переход к другой тактике все видят в Бахмуте. Угледар был ярким тому примером. В Бахмуте вообще волна за волной просто идет пехота. Их артиллерия только поддерживает, бронетехники вообще единицы. В Угледаре происходило применение бронетехники, но она была уничтожена в первые часы, и все перешло в стрелковые бои», — отметил Буданов.

По его словам, именно в боях за Бахмут оккупанты используются боеприпасы без экономии.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

Министр обороны Алексей Резников говорил, что удержание Бахмута — это военный вопрос и в ВСУ четко понимают, что город перемалывает российский ресурс.

https://www.youtube.com/watch?v=fl3UtsQhZdI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Бахмут Кирилл Буданов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X