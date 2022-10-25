Ситуация под Бахмутом: оккупанты сосредоточили огромное количество пехоты и артиллерии, город штурмует ЧВК Вагнера
В ВСУ рассказали о ситуации под Бахмутом (Фото:Handout via REUTERS)
Российские оккупанты сосредоточили огромное количество пехоты и артиллерии в районе Бахмута. Город атакуют наемники частной военной компании Вагнера.
Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.
По его словам, Бахмут «удерживается невероятными усилиями, кровью и потом наших солдат». Вокруг города постоянно идут позиционные бои, а россияне несут огромные потери.
По данным заместительницы министра обороны Анны Маляр, в Кремле оккупантам приказ захватить Бахмут до конца октября.