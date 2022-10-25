Ситуация под Бахмутом: оккупанты сосредоточили огромное количество пехоты и артиллерии, город штурмует ЧВК Вагнера

25 октября, 13:07
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В ВСУ рассказали о ситуации под Бахмутом (Фото:Handout via REUTERS)

В ВСУ рассказали о ситуации под Бахмутом (Фото:Handout via REUTERS)

Российские оккупанты сосредоточили огромное количество пехоты и артиллерии в районе Бахмута. Город атакуют наемники частной военной компании Вагнера.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, Бахмут «удерживается невероятными усилиями, кровью и потом наших солдат». Вокруг города постоянно идут позиционные бои, а россияне несут огромные потери.

Видео дня

По данным заместительницы министра обороны Анны Маляр, в Кремле оккупантам приказ захватить Бахмут до конца октября.

https://www.youtube.com/watch?v=YwEStbiiZJY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Бахмут Война России против Украины

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