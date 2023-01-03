Как украинские десантники уничтожили позиции оккупантов под Бахмутом: появилось видео
Украинские десантники уничтожили позиции оккупантов под Бахмутом (Фото:Генштаб)
Появилось видео уничтожения укреплений оккупационных войск РФ в районе Бахмута Донецкой области.
Ролик опубликован в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины.
«По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Да так точно, что оккупантов там почти не осталось», — говорится в подписи к видео.
Дроны зависли над позициями россиян и корректировали огонь, а также одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов — не менее десятка.
«Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШУ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали позже», — отмечается в сообщении.
По данным британской разведки, период самого сильного наступления российских сил в районе Бахмута Донецкой области уже прошел. Маловероятно, что оккупанты смогут захватить город в ближайшее время.