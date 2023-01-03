Как украинские десантники уничтожили позиции оккупантов под Бахмутом: появилось видео 3 января, 11:19 Украинские десантники уничтожили позиции оккупантов под Бахмутом (Фото:Генштаб)

Появилось видео уничтожения укреплений оккупационных войск РФ в районе Бахмута Донецкой области.

Ролик опубликован в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

«По наведению операторов БПЛА 71 отдельной егерской бригады ДШВ наша артиллерия накрыла вражеские укрепления вблизи Бахмута. Да так точно, что оккупантов там почти не осталось», — говорится в подписи к видео.

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Дроны зависли над позициями россиян и корректировали огонь, а также одновременно в реальном времени снимали ход атаки. Они и зафиксировали потери оккупантов — не менее десятка.

«Их позиции сокрушительный огонь вычистил настолько, что егерям ДШУ оставалось туда просто зайти. Это они и сделали позже», — отмечается в сообщении.

По данным британской разведки, период самого сильного наступления российских сил в районе Бахмута Донецкой области уже прошел. Маловероятно, что оккупанты смогут захватить город в ближайшее время.