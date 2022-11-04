Бойцы ВСУ уничтожили склады и КамАЗы оккупантов на Бахмутском направлении — видео 4 ноября, 12:26 На Бахмутском направлении уничтожили вражеские КамАЗы и склады (Фото:Кадр видео 93-я ОМБр Холодный Яр)

Военнослужащие 93-й бригады Холодный Яр уничтожили склады с боекомплектом российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Механизированный батальон холодноярцев „выписали“ штраф двум вражеским КамАЗам с БК за неправильную парковку. Кроме того, был уничтожен дом с со складом БК», — говорится в сообщении.

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Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте. По его данным, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.

По данным Генштаба, войска РФ пытаются блокировать Бахмут Донецкой области с юга и северо-востока, однако украинские силы успешно дают отпор российским атакам.

