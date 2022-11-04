Бойцы ВСУ уничтожили склады и КамАЗы оккупантов на Бахмутском направлении — видео

4 ноября, 12:26
Поделиться:
На Бахмутском направлении уничтожили вражеские КамАЗы и склады (Фото:Кадр видео 93-я ОМБр Холодный Яр)

На Бахмутском направлении уничтожили вражеские КамАЗы и склады (Фото:Кадр видео 93-я ОМБр Холодный Яр)

Военнослужащие 93-й бригады Холодный Яр уничтожили склады с боекомплектом российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Механизированный батальон холодноярцев „выписали“ штраф двум вражеским КамАЗам с БК за неправильную парковку. Кроме того, был уничтожен дом с со складом БК», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=XIThXgxAQtc&ab_channel=%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте. По его данным, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.

По данным Генштаба, войска РФ пытаются блокировать Бахмут Донецкой области с юга и северо-востока, однако украинские силы успешно дают отпор российским атакам.

https://www.youtube.com/watch?v=sFIt1UnGfuc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X