Под Бахмутом 29 августа погибли шесть украинских пилотов — спикер бригады армейской авиации 30 августа, 21:36 Вертолеты защитников Украины (иллюстративное фото) (Фото:18 окрема бригада армійської авіації / Facebook)

Во вторник, 29 августа, на Бахмутском направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на спикера бригады Евгений Ракита.

Он уточнил, что все погибшие имели офицерские звания. Один из них — родом из Полтавщины, остальные — из других регионов Украины, добавил спикер.

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Сейчас имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности, говорит Евгений Ракита.

Украинская правда со ссылкой на неназванные источники в МВД сообщает, что 29 августа в Донецкой области при неизвестных обстоятельствах упали два вертолета военной авиации. По их данным, возбуждено уголовное производство, расследованием занимается ГБР.

С пилотами простятся в Полтаве, сообщает Суспільне. Панихиду устроят 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора. Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, других повезут в области, откуда они родом.