Задержан российский агент, который «охотился» на склады с боеприпасами ВСУ под Авдеевкой 29 марта, 11:00 Предателя подозревают в госизмене (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал данные о складах с боеприпасами и базах военной техники ВСУ под Авдеевкой.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

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После 24 февраля предатель был завербован. Для сбора разведданных российских агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты.

Всю информацию он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.

Эти данные требовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте.

Украинские спецслужбы сработали на опережение и задержали злоумышленника во время выполнения «задачи».

Ему сообщили о подозрении по ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

20 марта в британской разведке сообщили, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом. В силах обороны согласились с выводами ведомства.

Как отметили в военной администрации города, российские оккупанты почти год пытаются окружить Авдеевку.