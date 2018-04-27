Почти весь Киев остался без горячей воды до лета

Восемь районов Киева остались без горячей воды

В восьми из десяти районов Киева до 1 июня будет отсутствовать горячее водоснабжение из-за проведения гидравлических испытаний.

Как рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, в этом году гидравлические испытания начались раньше, сообщает официальный портал Киева.

Это связано с заключением договоров на газоснабжение ряда котельных в Святошинском, Шевченковском, Соломенском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, части Дарницкого и Печерского районов.

В частности, речь идет о тех домах, которые невозможно подключить к ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и заводу Энергия.

"Именно поэтому город объединил во времени эти процессы - технические регламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. Для их выполнения районные тепловые сети вынуждены временно прекратить горячее водоснабжение планово до 1 июня", - сказал Пантелеев.