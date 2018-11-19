19 ноября 2018, понедельник

Почти в два раза больше. Полиция уточнила сумму похищенных у инкассаторов в Ирпене средств

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Полиция и сотрудники банка пересчитали деньги в кассетах

Полиция и сотрудники банка пересчитали деньги в кассетах

Похитители, напавшие на инкассаторов в Ирпене Киевской области, украли 3 млн гривен.

Как сообщили в пресс-службе полиции, эти деньги вернут Приватбанку.

В ведомстве пояснили, что о похищении 3 млн гривен удалось узнать после подсчета денег из пяти банковских кассет.

На данный момент полиция устанавливает местонахождение причастных к ограблению.

Ранее сообщалось, что у инкассаторов похитили 1,8 млн гривен.

Напомним, что в Ирпене двое неизвестных похитили из инкассаторского авто банкоматные кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.

В результате плана Перехват был задержан один из грабителей инкассаторского авто, полиция изъяла пять кассет с деньгами Приватбанка.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

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