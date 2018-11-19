Почти в два раза больше. Полиция уточнила сумму похищенных у инкассаторов в Ирпене средств

Похитители, напавшие на инкассаторов в Ирпене Киевской области, украли 3 млн гривен.
Как сообщили в пресс-службе полиции, эти деньги вернут Приватбанку.
В ведомстве пояснили, что о похищении 3 млн гривен удалось узнать после подсчета денег из пяти банковских кассет.
На данный момент полиция устанавливает местонахождение причастных к ограблению.
Ранее сообщалось, что у инкассаторов похитили 1,8 млн гривен.
Напомним, что в Ирпене двое неизвестных похитили из инкассаторского авто банкоматные кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе.
В результате плана Перехват был задержан один из грабителей инкассаторского авто, полиция изъяла пять кассет с деньгами Приватбанка.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.
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