Почти сентябрь. Июль установил первые температурные рекорды в Киеве

В начале июля Киеву пришлось забыть о летней жаре

2 июля метеорологи зафиксировали в Киеве сразу два температурных рекорда.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, максимальная температура не поднялась выше +14,9°С. Этот показатель был на 1,3°С холоднее, чем в этот день в 1913 году.

Средняя суточная температура составила 12,0°С, что на 0,1°С ниже предыдущего рекорда 1908 года.

Метеорологи подчеркнули, что такие температурные показатели соответствуют 24 сентября.

Напомним, в первые дни июля в Украине и Киеве существенно похолодало, страну накрыли грозовые дожди.