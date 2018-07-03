03 июля 2018, вторник

Почти сентябрь. Июль установил первые температурные рекорды в Киеве

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В начале июля Киеву пришлось забыть о летней жаре
Фото: Elena Penkova via Flickr

В начале июля Киеву пришлось забыть о летней жаре

2 июля метеорологи зафиксировали в Киеве сразу два температурных рекорда.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского, максимальная температура не поднялась выше +14,9°С. Этот показатель был на 1,3°С холоднее, чем в этот день в 1913 году.

Средняя суточная температура составила 12,0°С, что на 0,1°С ниже предыдущего рекорда 1908 года.

Метеорологи подчеркнули, что такие температурные показатели соответствуют 24 сентября.

Напомним, в первые дни июля в Украине и Киеве существенно похолодало, страну накрыли грозовые дожди.

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