Почти половина райотдела полиции одного из городов Одесской области заболела корью - СМИ
Сегодня, 15:07
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В результате
вспышки кори в Савране Одесской области заболела почти половина райотдела полиции,
передает ТСН со ссылкой на собственные источники.
Как сообщает, из-за
этого его пришлось закрыть на карантин.
При этом точное
количество заболевших правоохранителей не называется.
В облуправлении Нацполиции заявили, что карантин продлился два дня.
В это время в Савранском районе
дежурили следственно-оперативная группа и патрульная полиция, а на вызовы
выезжали те правоохранители, которых вирус не зацепил.