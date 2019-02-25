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Почти половина райотдела полиции одного из городов Одесской области заболела корью - СМИ

Сегодня, 15:07
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Скриншот с видео ТСН

Точное количество заболевших полицейских не сообщется

В результате вспышки кори в Савране Одесской области заболела почти половина райотдела полиции, передает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает, из-за этого его пришлось закрыть на карантин.

При этом точное количество заболевших правоохранителей не называется.

В облуправлении Нацполиции заявили, что карантин продлился два дня.

В это время в Савранском районе дежурили следственно-оперативная группа и патрульная полиция, а на вызовы выезжали те правоохранители, которых вирус не зацепил.

Теги:   Полиция Корь Одесская область

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