Почти половина райотдела полиции одного из городов Одесской области заболела корью - СМИ Сегодня, 15:07 184 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ТСН Точное количество заболевших полицейских не сообщется Скриншот с видео ТСН

В результате вспышки кори в Савране Одесской области заболела почти половина райотдела полиции, передает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает, из-за этого его пришлось закрыть на карантин.

При этом точное количество заболевших правоохранителей не называется.

В облуправлении Нацполиции заявили, что карантин продлился два дня.

В это время в Савранском районе дежурили следственно-оперативная группа и патрульная полиция, а на вызовы выезжали те правоохранители, которых вирус не зацепил.