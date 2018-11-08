Почти минимальная зарплата. Сколько денег украинцы тратят на еду ежемесячно

Среднестатистический украинец ежемесячно тратит 3 тысячи гривен на продукты питания.

Такие данные приводит Государственная служба статистики. Это почти как официальная минимальная зарплата - 3723 грн. Подробнее - в сюжете Радио НВ.

На мясо и рыбу украинцы тратят обычно 500 грн, молочные продукты - около 300 грн, на овощи - 175 грн, по 153 грн - на хлеб и кондитерские изделия. Еще меньше средств идет на фрукты, сахар и яйца - около 100 грн.

Можно тратить меньше

Если питаться качественными и простыми продуктами и готовить самостоятельно, на еду можно тратить не очень много денег, такое мнение в интервью НВ высказала диетолог Лариса Бойченко. Она отметила, что готовые к употреблению продукты, например сосиски, стоят дороже мяса. Бойченко подчеркнула, среди дорогих продуктов обязательно есть рыбу и мясо несколько раз в неделю, также не стоит отказываться от молочной продукции. Бойченко добавила, что в среднем украинцы потребляют много фаст-фуда и другой жирной и вредной пищи. В то же время многим пенсионерам едва хватает на еду.

"Человеку точно нужны крупы. К счастью, они у нас имеют умеренную цену. Человеку точно нужны овощи. Зимой это может быть квашеная капуста. Соленые огурцы и помидоры, что заготовленные осенью, когда они не такие дорогие. Совсем не нужно покупать зимой тепличные овощи. Потому что это даже вредно. Обязательно должны быть фрукты, например яблоки. Также в рационе должно быть мясо и рыба, и это дорогие продукты. Их здоровому человеку нужно употреблять минимум раз в неделю, а лучше дважды", - сказала Бойченко.

Что дорожает больше

Чтобы понять, какие продукты украинцы покупают чаще всего, надо посмотреть, что дорожает наибольшими темпами, отметил в интервью НВ председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он подчеркнул, что за последнее время больше всего подорожали социальные продукты. По его словам, многие украинцы отказываются от таких якобы дешевых товаров, как гречка, рис, макароны и даже хлеб. Вместо них покупают более дешевые крупы и картофель.

Дорошенко отметил, что в последние четыре месяца 2018 инфляция будет примерно такой же, как была в первые четыре месяца. В 2019 году существенной инфляции не будет, ведь ее потенциал уже почти исчерпан, считает он.

"Все больше украинцы начали переходить на крупы. Причем те крупы, которые раньше не замечали. Традиционно считалось, что гречка - самый дешевый продукт, а чуть дороже - рис. Сейчас ничего подобного. Картофель стоит от шести гривен за килограмм. Нередко именно он является основой рациона. Далее следуют крупы, которые стоят от девяти гривен за килограмм. Именно эти крупы - пшенная, ячневая, манная - дорожали больше всего. С начала года - более чем на 20%", - сказал Дорошенко.

Несмотря на кризис, украинцы стали чаще питаться в заведениях. Об этом рассказала директор Ассоциации ресторанов Украины Ольга Насонова. Она отметила, что средний чек в кафе и барах Киева составляет 200-250 грн на одного человека. Насонова подчеркнула, что больше всего в заведения ходят молодые люди, которые тратят свои доходы только на себя.

"Ресторан, кафе или бар - это не просто еда. Это всегда какие-то эмоции, встречи. Эмоционально это нужно многим людям", - отметила она.



По данным КМИС, большинство украинцев продолжают питаться дома. Приготовленную на выходе пищу в течение последнего месяца употребляли 30% взрослого населения (среди людей до 40 лет - 51%, в возрасте 40 лет и старше - только 17%).

Жители Украины отдают предпочтение "демократическим" заведениям общественного питания. Лидерами посещения есть кафе или бистро, на которые приходится 40% последних визитов, а рестораны посещает лишь 9% населения.