«Дефицит кадров». Почти из каждого села Ростовской области призвали по 7−10 местных жителей — разведка 28 июля, 18:44 Оккупанты в Мариуполе, 17 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Практически из каждого села Ростовской области России, граничащей с Украиной, на военную службу призвали от семи до 10 местных жителей. Военные России из дальневосточных регионов не хотят ехать воевать.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

По данным разведчиков, в российской армии возник дефицит кадров, в частности из-за нежелания военнослужащих и Росгвардии из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины. Их часто включают в состав так называемых сводных подразделений, которые формируются не по профессиональному признаку. В результате, большое количество военных у них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь.

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По данным ГУР, почти из каждого села Ростовской области, граничащей с Украиной, на военную службу призвали от семи до 10 местных жителей.

Чтобы как-то восполнить дефицит офицеров в России начали раздавать офицерские звания солдатам из сержантского состава, не имеющим соответствующего опыта и образования. Так, сейчас массово присваивают офицерское звание младший лейтенант лицам сержантского состава.

Кроме того, многие солдаты России, принимавшие участие в боевых действиях, не хотят возвращаться в свои подразделения и заявляют о проблемах со здоровьем. Чтобы предотвратить «отток кадров», военное руководство РФ формирует военно-врачебные комиссии, которые должны выявлять симулянтов.

Сейчас на территории Ростовской области в небольших населенных пунктах идет мобилизационная подготовка военнообязанных. Областные военные комиссариаты осуществляют призыв молодых людей, проходивших военную службу и имеющих артиллерийский опыт. Людей, служивших в пехотных войсках, записывают в военный резерв. Им сообщают о необходимости прибыть по вызову для ротации оккупантов, которые сейчас воюют против Украины.

21 июля в ГУР заявили, что возможное оглашение российским диктатором Владимиром Путиным всеобщей мобилизации будет свидетельством его провала в Украине.

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