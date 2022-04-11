«Вынуждены оставить все». Почти две трети украинских детей покинули свои дома из-за войны — ЮНИСЕФ

11 апреля, 20:42
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Беженцы из Украины, 10 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Беженцы из Украины, 10 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

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Почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома за шесть недель войны России против Украины, заявил директор программ по чрезвычайным ситуациям ЮНИСЕФ Мануэль Фонтейн, сообщает CNN.

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«Всего за шесть недель почти две трети всех украинских детей были перемещены. Они были вынуждены оставить все: свои дома, школы и часто членов своих семей», — сказал он во время выступления перед Совбезом ООН.

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Он также отметил, что из 3,2 миллиона детей, которые, по оценкам ООН, остались дома, почти половина может столкнуться с риском нехватки еды. Фонтейн подчеркнул, что ситуация для детей в Мариуполе и Херсоне еще хуже.

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«Дети и их семьи уже неделями не имеют доступа к водопроводу и канализации, не получают регулярного снабжения продуктами питания и медицинской помощи. Они прячутся в своих домах и под землей, ожидая, когда прекратятся бомбы и насилие», — сказал Фонтейн.

Директор ЮНИСЕФ также выразил обеспокоенность по поводу взрывоопасных предметов после военных действий, которые могут привести к смерти и травмам детей, а также по поводу сбоев в обучении детей по всей стране.

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«Закрытие школ по всей стране влияет на обучение и будущее 5,7 миллиона детей школьного возраста и 1,5 миллиона студентов высших учебных заведений», — сказал Фонтейн.

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в результате вооруженной агрессии РФ погибли 177 детей, ранения получили еще 336.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Дети

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