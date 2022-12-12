Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине: за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 24 танка 12 декабря, 09:44 Украинские силы за сутки уничтожили более 600 оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

За минувшие сутки украинские силы ликвидировали более 600 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 94760 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 12 декабря, потери РФ составляют:

личного состава — около 94760 ( +620) человек ликвидировано,

+620) человек ликвидировано, танков — 2966 ( +24) ед,

+24) ед, боевых бронированных машин — 5928(+8) ед,

артиллерийских систем — 1929 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 397 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 211 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 281 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 264 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 ( +4),

+4), крылатые ракеты — 592 ( +0),

+0), корабли /катера — 16 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 4544 ( +4) ед,

+4) ед, специальная техника — 169 ( +2).

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты несут огромные потери на Запорожском направлении.

Также Генштаб сообщил об огромных потерях оккупантов в Запорожской области. По районам сосредоточения оккупантов в городах Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка потери войск РФ составили около 240 человек ранеными.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ