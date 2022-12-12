Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине: за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 24 танка

12 декабря, 09:44
Поделиться:
Украинские силы за сутки уничтожили более 600 оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

Украинские силы за сутки уничтожили более 600 оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)

За минувшие сутки украинские силы ликвидировали более 600 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 94760 военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 12 декабря, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 94760 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 2966 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин — 5928(+8) ед,
  • артиллерийских систем — 1929 (+1) ед,
  • РСЗО — 397 (+0) ед,
  • средства ПВО — 211 (+0) ед,
  • самолетов — 281 (+0) ед,
  • вертолетов — 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (+4),
  • крылатые ракеты — 592 (+0),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4544 (+4) ед,
  • специальная техника — 169 (+2).

Видео дня

Читайте также:
ВСУ ликвидировали более 200 россиян в результате удара по Мелитополю, раненых везут в Крым

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты несут огромные потери на Запорожском направлении.

Также Генштаб сообщил об огромных потерях оккупантов в Запорожской области. По районам сосредоточения оккупантов в городах Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка потери войск РФ составили около 240 человек ранеными.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Армия России Российские военные Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X