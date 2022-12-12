Генштаб сообщил новые данные о потерях РФ в Украине: за сутки уничтожили более 600 оккупантов и 24 танка
Украинские силы за сутки уничтожили более 600 оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск)
За минувшие сутки украинские силы ликвидировали более 600 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 94760 военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 12 декабря, потери РФ составляют:
- личного состава — около 94760 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 2966 (+24) ед,
- боевых бронированных машин — 5928(+8) ед,
- артиллерийских систем — 1929 (+1) ед,
- РСЗО — 397 (+0) ед,
- средства ПВО — 211 (+0) ед,
- самолетов — 281 (+0) ед,
- вертолетов — 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1617 (+4),
- крылатые ракеты — 592 (+0),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4544 (+4) ед,
- специальная техника — 169 (+2).
Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты несут огромные потери на Запорожском направлении.
Также Генштаб сообщил об огромных потерях оккупантов в Запорожской области. По районам сосредоточения оккупантов в городах Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка потери войск РФ составили около 240 человек ранеными.