Потери Украины в войне с РФ: Почти 9 тысяч украинских военных погибли 22 августа, 14:47 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Около 9 тыс. украинских героев погибли в войне с РФ, заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

Об этом он сказал на форуме «Защитники. Перекличка» в понедельник, 22 августа, цитирует Инфтерфакс-Украина.

«Их отец ушел на фронт и, возможно, входит в те почти 9 тысяч героев, которые погибли», — сказал генерал.

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По его словам, в этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, но и наши маленькие детки, которые ни в чем не повинны, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. .

«Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и у Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт», — добавил Залужный.

В начале августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что ежедневные потери в рядах Вооруженных сил Украины уменьшились в три раза по сравнению с началом июня.

Он сказал, что сейчас Украина теряет около 30-50 военных в день, тогда как в начале июня эти цифры составляли 100-200 военных.

Большие потери ВСУ были связаны с переходом на второй этап войны.

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