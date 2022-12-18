Почти 650 пленных украинцев получат по 100 тысяч гривен — Минреинтеграции

18 декабря, 04:25
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Глава Минреинтеграции Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук (Фото:Ирина Верещук/Facebook)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатит по 100 тысяч гривен еще 647 гражданам, которые были или все еще находятся в плену оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.

Так, ведомство выплатит указанные суммы еще 474 украинцам, освобожденным из российского плена, и 173 гражданам нашей страны, незаконно содержащимся на территории РФ.

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Отмечается, что решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате войны РФ против Украины приняла соответствующая комиссия при Минреинтеграции. Ее первое заседание прошло в пятницу, 16 декабря.

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Эта комиссия была создана во исполнение закона О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей.

Она будет работать вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции. В ее состав вошли представители министерства, других органов госвласти и общественных объединений.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Пленные Война в Украине Военнопленные Война России против Украины Минреинтеграции

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