Около 500 домохозяйств. В трех областях Украины зафиксировали масштабные подтопления — фото 15 апреля, 10:25 Украинские спасатели (Фото:ГСЧС/Telegram)

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тыс. 500 га сельхозугодий. Также нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов Черниговской и Киевской областей.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации Гидрометеорологического центра, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

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По состоянию на утро 15 апреля остаются подтоплены около 500 домохозяйств (огороды, подворья).

Как отмечает ГСЧС, для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы, по которым осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА.

Также из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено пять болотоходов Богун и два плавсредства. Всего для преодоления последствий паводка привлечено более 280 человек и 157 единиц техники ГСЧС.

Прессслужба ГСЧС добавила, что спасателями с начала работ подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 230 кг продуктов питания, перевезено из-за водных преград более тысячи человек, откачано около 10 тыс. м куб. воды из 74 домохозяйств.