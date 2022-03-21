Около 80% — мужчины. Почти 400 тысяч украинцев вернулись в страну с начала российского вторжения — Госпограслужба 21 марта, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (Фото:Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

В начала полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, почти 400 тысяч украинцев вернулись в страну. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

«В данным момент идет движение не только на выезд из Украины, но и на въезд. С 24 февраля по сегодняшний день почти 400 тысяч граждан Украины пересекли границу на въезд в наше государство», — сказал он.

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По его данным, 75−80% вернувшихся — это мужчины.

«Могу отметить, что большинство из них во время общения с пограничниками или представителями СМИ, которые спрашивают, почему украинцы мужчины возвращаются, четко указывают, что не могут оставаться в стороне той ситуации, которая сложилась в их стране. Они обязательно вступят в ряды Вооруженных сил Украины, или в территориальную оборону, или другим возможным для них способом будут способствовать тому, чтобы Украина победила», — добавил пресс-секретарь.

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