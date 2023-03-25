Почти 40% украинцев имеют близких или знакомых, которые получили ранения или погибли на войне — опрос 25 марта, 09:18 Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Почти 40% украинцев имеют близких или знакомых, которые получили ранения или погибли на войне, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года.

37% респондентов дали утвердительный ответ на вопросы «Имеете ли Вы родственников или близких знакомых (военных или гражданских), погибших или раненых в результате военных действий или обстрелов после 24 февраля 2022 года?».

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У 28% опрошенных есть близкие родственники или члены семьи, которые после 24 февраля 2022 года выехали за границу и на время проведения опроса все еще там находились.

20% имеют близких родственников или членов семьи, которые после 24 февраля 2022 года выехали заграницу и на время проведения опроса уже вернулись в Украину (при этом 8% имеют и родственников, которые до сих пор находятся за границей, и уже вернувшихся родственников).

Среди опрошенных, чьи близкие родственники или члены семьи жили или живут за границей, чаще всего как страну их пребывания назвали Польшу (47%), Германию (18,5%) и Чехию (9%).