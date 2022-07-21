Почти 1800 российских военных отказались воевать в Украине — СМИ

21 июля, 18:37
Армия России (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

Армия России (Фото:Минобороны РФ / Facebook)

С начала вторжения России в Украину как минимум 1793 солдата РФ из 22 регионов России отказались принимать участие в боевых действиях, сообщает Верстка.

По информации издания, ранее в СМИ появилась информация, что от участия в войне отказались 1559 человек. Сейчас число изменилось, поскольку стало известно о еще 234 «отказниках», которых насильно удерживают в районе города Брянка Луганской области.

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По словам родственников, солдаты сейчас находятся в подвалах и других закрытых помещениях, где их пытаются заставить вернуться на фронт.

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В Верстке добавляют, что одно из мест, где удерживают «отказников», охраняют сотрудники частной военной организации.

«Когда ребят привезли в Брянку, мы звонили в часть, командиру роты, командиру базы. Я спрашивала, что они собираются делать, почему они их не забирают. Мне сказали, что там новый центр „отказников“. С ними проводятся беседы. Как они сказали, там больше двух недель держать не будут: если их не уговорят продолжать службу, то переправят на базу в часть и там расторгнут контракт. Но этого не произошло», — рассказала Фатима Горшенина, мать одного из солдат.

В Генштабе ВСУ не раз заявляли, что личный состав российских оккупантов деморализован.

https://www.youtube.com/watch?v=SFL5rnG0AHw
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Армия России Война России против Украины

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