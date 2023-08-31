Почти 180 тысяч украинцев по ошибке получают выплаты как вынужденные переселенцы — Верещук 31 августа, 19:42 Ирина Верещук (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Почти 180 тысяч граждан Украины по ошибке получают выплаты как внутренне перемещенные лица, сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В эфире телемарафона она заявил, что проверка переселенцев показала, что 109 тысяч из них проживают за границей, но получат выплаты, 10 тысяч указаны в реестре как умершие и также продолжают получать выплаты.

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По ее данным, есть случаи, когда и отец и мать подали на выплаты для одних и тех же детей — таких семей нашли почти 60 тысяч.

Верещук подчеркнула, что все эти ошибочные выплаты будут прекращены.

«На сегодняшний день 2 млн 600 тысяч человек ежемесячно получают помощь. В прошлом году это было 53 млрд грн, в этом году … расходы составят 72 млрд грн», — отметила она.