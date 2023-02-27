Почти 150 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже почти 150 тысяч своих военных.