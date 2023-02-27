За сутки ВСУ ликвидировали около 560 оккупантов и сбили 300-й самолет с начала вторжения — Генштаб

27 февраля, 08:18
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Почти 150 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:Генштаб)

Почти 150 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже почти 150 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 27 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около148690 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 3385 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6621 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2380 (+0) ед,
  • РСЗО — 475 (+0) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 300 (+1) ед,
  • вертолетов — 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2048 (+11),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5248 (+6) ед,
  • специальная техника — 230 (+0).

Видео дня

Ранее британская разведка сообщила, что под Угледаром войска РФ понесли серьезные потери.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Самолеты Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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