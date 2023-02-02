Потери РФ приближаются к 130 тысячам: за сутки ликвидировали более 600 оккупантов — Генштаб

2 февраля, 08:06
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Более 129 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:Генштаб)

Более 129 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:Генштаб)

По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ в Украине составили 129030 военнослужащих. За сутки ликвидировали около 610 оккупантов.

Согласно данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине составили:

  • личного состава — около 129030 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3211 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 6382 (+0) ед,
  • артиллерийских систем — 2212 (+5) ед,
  • РСЗО — 458 (+0) ед,
  • средства ПВО — 222 (+1) ед,
  • самолетов — 293 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед,
  • специальная техника — 200 (+0).

Видео дня

Накануне в СМИ появилась информация о том, что минобороны РФ отказывается помогать боевикам ЧВК Вагнера вывозить трупы их погибших наемников. Из-за этого группировка вынуждена нанимать дальнобойщиков.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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