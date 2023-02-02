Потери РФ приближаются к 130 тысячам: за сутки ликвидировали более 600 оккупантов — Генштаб 2 февраля, 08:06 Более 129 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:Генштаб)

По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ в Украине составили 129030 военнослужащих. За сутки ликвидировали около 610 оккупантов.

Согласно данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине составили:

личного состава — около 129030 ( +610) человек ликвидировано,

+610) человек ликвидировано, танков — 3211 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 6382 ( +0) ед,

+0) ед, артиллерийских систем — 2212 ( +5) ед,

+5) ед, РСЗО — 458 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 222 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 293 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 284 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5064 ( +3) ед,

+3) ед, специальная техника — 200 ( +0).

Видео дня

Накануне в СМИ появилась информация о том, что минобороны РФ отказывается помогать боевикам ЧВК Вагнера вывозить трупы их погибших наемников. Из-за этого группировка вынуждена нанимать дальнобойщиков.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV