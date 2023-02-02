Потери РФ приближаются к 130 тысячам: за сутки ликвидировали более 600 оккупантов — Генштаб
Более 129 тысяч оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:Генштаб)
По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ в Украине составили 129030 военнослужащих. За сутки ликвидировали около 610 оккупантов.
Согласно данным Генштаба, опубликованным в Facebook, с начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине составили:
- личного состава — около 129030 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3211 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 6382 (+0) ед,
- артиллерийских систем — 2212 (+5) ед,
- РСЗО — 458 (+0) ед,
- средства ПВО — 222 (+1) ед,
- самолетов — 293 (+0) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед,
- специальная техника — 200 (+0).
Накануне в СМИ появилась информация о том, что минобороны РФ отказывается помогать боевикам ЧВК Вагнера вывозить трупы их погибших наемников. Из-за этого группировка вынуждена нанимать дальнобойщиков.