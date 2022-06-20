Тестирование. Жители Полтавской и Винницкой областей начали получать сообщения на телефон о чрезвычайных ситуациях — ГСЧС 20 июня, 16:51 Цей матеріал також доступний українською Телефон (иллюстративное фото) (Фото:Pexels / pixabay)

С 15 июня жители Полтавской и Винницкой областей начали получать уведомления о чрезвычайных ситуациях на телефон.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Новая система оповещения работает благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: абонент намного быстрее получает уведомление, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне выключен.

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В настоящее время ГСЧС присылает только тестовые информационные сообщения на мобильные телефоны следующего содержания: «ГСЧС Украины. Тестирование системы информирования населения». Они не связаны с возникновением реальной угрозы и не требуют действий со стороны граждан.

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