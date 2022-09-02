«Затяжные и кровавые бои». Почему местные жители не сообщают об освобожденных населенных пунктах в Херсонской области — нардеп Костенко 2 сентября, 17:37 По словам нардепа Романа Костенко, на освобожденных территориях Херсонской области из-за тяжелых боев практически не осталось мирных жителей и почти нет интернета (иллюстративное фото) (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Нардеп от партии Голос Роман Костенко объяснил в эфире Радио НВ, почему местные жители не сообщают об освобожденных населенных пунктах в Херсонской области.

«Там, где идут боевые действия, об освобожденных населенных пунктах местные жители вряд ли будут что-то писать, потому что в последнее время там велись настолько затяжные и кровавые бои, что на том направлении их практически не осталось. Да и интернета там особо нет, чтобы писать, он там практически уничтожен», — сказал Костенко Радио НВ.

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По его словам, об освобождении конкретных населенных пунктов в Херсонской области станет известно из официальных ресурсов, «когда это потребуется».

«Надеюсь, это не последние населенные пункты. Думаю, мы будем работать и дальше и уже заявим, когда будет значительная часть нашей территории, надеюсь, освобождена», — подытожил депутат.

Ранее руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк заявляла, что украинские военнослужащие сразу не объявляют об освобождении населенных пунктов на юге Украины с гуманитарной целью.

«Такие населенные пункты оказываются сразу под авиационными, артиллерийскими ударами врага. Это нужно всем осознать и не торопиться с этой информацией. Лишь после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, защищены от остатков оккупантов и наши войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить оставшихся там мирных жителей. Только после этого может быть объявление об освобождении населенных пунктов», — утверждала она.

2 августа глава Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий заявилял, что украинские военные освободили от российских захватчиков уже 53 населенных пункта.

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