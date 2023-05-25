У президента не могли говорить о войне. Буданов рассказал, почему на Банковой долго отрицали подготовку РФ к вторжению 25 мая, 12:56 NV Премиум Взгляд с «Острова». Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о том, что происходило в Киеве накануне войны (Фото:gur.gov.ua)

NV узнал, кто доложил Кириллу Буданову о подготовке Кремля к войне, и как руководитель ГУР объясняет затянутое молчание Офиса президента об угрозе нападения России.

О том, что РФ нападет на Украину, руководитель ГУР Кирилл Буданов начал говорить еще осенью 2021 года, когда Банковая возможность полномасштабного вторжения старательно отрицала.

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Об этом говорится в статье «Судьба разведчика № 1», которая была напечатана в № 2 журнала NV.

Шеф военной разведки не обвиняет Офис президента в «слепоте», — мол, руководители страны не могли тогда что-то говорить о реальности угрозы с севера, поскольку не была известна точная дата вторжения. «Были еще некоторые шаги, которые пытались реализовать для того, чтобы войны не произошло. Но уже ближе к дате, когда все стало на свои места, вы не увидите ни одного политического заявления высшего руководства, что войны не будет», — уточнил он.

Буданов добавил, что достаточно точную информацию о желании Путина начать войну он получил от своей агентуры, которая за последние несколько лет увеличилась в десятки раз. Глава ГУР аккуратно намекнул, что речь идет и о людях, близких к Кремлю.