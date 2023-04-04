Гуменюк объяснила, почему взрывы в Одесской области прозвучали раньше, чем объявили тревогу 4 апреля, 13:18 Наталья Гуменюк объяснила, почему взрывы в Одесской области прогремели до тревоги (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на вторник, 4 марта, во время российской атаки с помощью дронов Shahed взрывы в Одесской области прогремели раньше, чем была объявлена воздушная тревога.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк в комментарии 24 каналу рассказала, с чем это связано.

«Враг действительно пытался скрыть свою атаку и у нас, к сожалению, не настолько совершенные средства обнаружения на дальних этапах, на дальних подходах. Мы нуждаемся в системах, которые бы смогли на моменте старта, выхода целей из пусковых установок выявлять их… Когда угроза приблизилась и была очевидной, одновременно с началом работы систем ПВО была объявлена и тревога», — сообщила она.

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4 апреля российские оккупанты совершили атаку с помощью дронов Shahed с южного направления. Всего зафиксировали до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно, с района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожены 14 Shahed.

Гуменюк ранее сообщила, что при атаке Shahed Россия применила новую тактику.

