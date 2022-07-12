Политические решения против военных действий. Что усложнило оборону Лисичанска — версия Бутусова 12 июля, 09:45 Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

Потерю контроля Украины над Лисичанском — последним крупным городом Луганской области — следует анализировать только в контексте оборонных действий всего узла Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, считает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.



Об этом Бутусов заявил в интервью Радио НВ , отвечая на вопрос о проблемах обороны Лисичанска. Журналист убежден, что эта ситуация стала примером «отрицательного вмешательства политических решений в военные действия».

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«Проблему Лисичанска нельзя рассматривать отдельно от проблемы обороны Луганской области и узла Рубежное-Северодонецк-Лисичанск», - считает Бутусов. По его мнению, чтобы удержать этот регион, важно было обеспечить его необходимыми силами и средствами. «Но, к сожалению, вовремя это не было сделано. Долгое время мы с совершенно недостаточными силами пытались удержать обширный район. Это привело к тому, что нам пришлось (из-за отсутствия артиллерийской поддержки и достаточных сил для ротации наших подразделений) отойти от Рубежного. [Город] был снесен противником, оборона была невозможна», — напомнил Бутусов.

Сил контролировать весь периметр следующего города, Северодонецка, ВСУ тоже не имели, а решение о подкреплении «было принято поздно», считает журналист. К тому же, когда враг зашел в Северодонецк, самая большая опасность возникла даже не там, а к югу от Лисичанска, со стороны Бахмута. «Противник в направлении Нагорное-Комышеваха пытался пробить нашу оборону и выйти на Лисичанск с юга. И резервы нужно было уже направлять в тот район, чтобы построить вторую линию обороны и зацепиться на удобных рубежах, на высотах», – поделился своим видением Бутусов.

«Я писал о политическом влиянии, о появлении политиков в том районе, которые говорили: „Давайте все будем делать для удержания Северодонецка“. К сожалению, появление политиков там привело к тому, что у военных не было возможности действовать по обстановке. Даже некоторые кадровые изменения в военном руководстве были сделаны, к сожалению, потому что некоторые политики хотели услышать оптимистичные доклады, а не реалистичные», — отметил журналист. По его словам, «поскольку были приняты такие политические решения, мы не смогли удержать ни Северодонецк, ни Рубежное, а впоследствии не смогли удержать и Лисичанск». «Есть такая военная аксиома, афоризм: тот, кто пытается быть сильным повсюду, не может удержать ничего. К сожалению, это об этой ситуации», – резюмировал Бутусов.

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