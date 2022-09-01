В оперативном командовании объяснили, почему не объявляют освобожденные населенные пункты на юге Украины 1 сентября, 14:16 Украинские военные сразу не объявляют освобожденные населенные пункты с гуманитарной целью (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Украинские военнослужащие сразу не объявляют об освобождении населенных пунктов на юге Украины с гуманитарной целью.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

«Такие населенные пункты оказываются сразу под авиационными, артиллерийскими ударами врага. Это нужно всем осознать и не торопиться с этой информацией. Лишь после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, защищены от остатков оккупантов и наши войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить оставшихся там мирных жителей. Только после этого может быть объявление об освобождении населенных пунктов», — отметила она.

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По ее словам, если сделать это раньше — «это большая, а может быть, и роковая ошибка».

Гуменюк рассказала, что украинские военные ведут позиционные бои и закрепляются на занятых территориях.

Накануне в Херсонском облсовете сообщали, что украинские войска, которые перешли в контрнаступление на юге страны, добились успеха в трех районах временно оккупированной Херсонской области.



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