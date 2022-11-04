В ВСУ объяснили, почему войска РФ стремятся захватить Бахмут и Соледар после ряда поражений

4 ноября, 10:57
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Украинские военные держат оборону в районе Бахмута, срывая планы войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Украинские военные держат оборону в районе Бахмута, срывая планы войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Войска РФ стремятся захватить Соледар и Бахмут Донецкой области, чтобы показать хоть какой-то результат на поле боя после ряда поражений. В случае захвата этих украинских городов, оккупанты могли пойти на другие населенные пункты Донбасса.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

«Военно-политическое руководство поставило такую задачу, поскольку общий стратегический замысел у них не удался — захватить столицу (Киев — ред.), большую часть Украины. Теперь у них «геополитика на минималках», то есть показать своему народу, что мы «освободили «ЛНР» и «ДНР». Даже на Валдае Путин сказал, что главная задача «спецоперации» — освободить Донбасс», — отметил он.

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Череватый добавил, что российские оккупанты уже определяли даты так называемого «освобождения», но они постоянно срывались.

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«Создавая годами имидж „второй армии мира“, они реально не могут захватить небольшие украинские города как Соледар, Бахмут, Авдеевка, Угледар. Они бьются о такую стену украинского мужества и несгибаемости», — отметил представитель ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=3wlHI2VqRNY

Он подчеркнул, что украинские военные находятся в очень сложных условиях постоянного боя под артиллерийским, авиационным и другими типами огня, но держат оборону.

«Они держат этот удар и это огромный удар по имиджу российской армии, российского руководства», — резюмировал Череватый.

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Он также сказал, что войска РФ мечтают захватить Бахмут и пойти дальше — на Краматорск и Славянск.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что кремлевский режим приказывал своим оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.

Бахмут Донецкой области, довоенное население которого достигало 80 тысяч человек, несколько месяцев остается самой горячей точкой боев за Донбасс и на фронте в целом — это единственное крупное направление, где все еще пытаются наступать войска РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Донецкая область Соледар Бахмут Война России против Украины

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