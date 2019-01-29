Почему вашу компанию могут оштрафовать на 20 млн евро и как этого избежать? Вчера, 15:09 258 PR Цей матеріал також доступний українською Avitar Group Юристы Avitar Group о том, как разобраться в основах GDPR & Marketing Compliance Avitar Group

На днях компанию Google оштрафовали на 50 млн € за нарушение регламента о защите данных GDPR во Франции. Хотя штраф в 50 млн € кажется довольно большим, он невелик по сравнению с максимально возможным по GDPR — 4% от годового оборота компании.

Итак, вы в онлайне — что делать? Почему важно не только то, ЧТО вы говорите, но и то, КАК вы это делаете?

«В первую очередь нужно обратиться к юристам. В Украине все еще не так страшно, как в ЕС или, например, в США.

Там, если у вас мигающая красная кнопка, на которой написано “Срочно”, вас штрафуют минимум на 7000 долларов за единичный случай. А если у вас 100 или 1 млн юзеров, то можно посчитать сумму потенциального штрафа… соответственно.

Антимонопольный Комитет Украины тоже регулирует такую деятельность. Говоря в своей рекламе вещи, которые не соответствуют действительности, наши предприниматели рискуют штрафом 68 тысяч гривен за единичное нарушение», — комментирует Мирослав Хмарский, сооснователь компании Avitar Group.

Нужен ли GDPR в Украине?

«Если вы нацелены на рынок Европы, то однозначно — да. В противном случае, ответ зависит от ваших целей.

Однако, если вы нацелены исключительно на украинский рынок, тогда вам нужно следовать положениям ЗУ “Про защиту персональных данных”, в рамках закона этого будет достаточно», — спикер интенсива Дмитрий Корчинский.

Узнать о том, как защитить публичную репутацию компании и разобраться в основах GDPR & Marketing Compliance, можно будет на интенсиве в академии SMEA:

- Как правильно оформить то, что будет онлайн? Особенности регионов, или «Кто ваш клиент?»

- Вы в онлайне — что делать? Почему важно не только то, ЧТО вы говорите, но и то, КАК вы это делаете? (Или почему нельзя использовать красный цвет, когда продаешься в США?)

- GDPR. Тенденции к защите ПД.

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- Почему GDPR? Какую выгоду он несет?

Рекомендуем посетить: предпринимателям, топ-менеджерам, маркетологам, проджект-менеджерам, стартапам. Спикеры интенсива:

Мирослав Хмарский — сооснователь компании Avitar Group, с опытом более 5-ти лет в сфере защиты бизнеса в онлайне.

Один из первопроходцев в Marketing Compliance.

Работает с компаниями с миллионами пользователей по всему миру.

Участвовал в защите компаний от судебных исков в США.

Дмитрий Корчинский — юрист, эксперт в области защиты данных. Спикер/коуч по GDPR. Знал о GDPR еще до того, как это стало мейнстримом. Настраивает GDPR в компаниях с сотнями тысяч пользователей по всему миру.

Дмитрий — гуру в написании Privacy Notice и знает, как сделать так, чтобы компанию не оштрафовали на миллионы евро.

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