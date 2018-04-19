Почему в Украине задумались об отказе от желтого света светофора

Убрать желтый сигнал светофора - целесообразность такого решения изучают в Кабинете министров. Соответствующий проект может быть внесенным на рассмотрение правительства, что впоследствии может привести к изменению правил дорожного движения. О возможном переходе к двухцветному светофору - в сюжете Радио НВ.

Рассмотрение данного вопроса актуализировалось после аварии 17 апреля в Кривом Роге. В результате ДТП погибли 9 человек и не менее 20 были травмированы. Причиной аварии стало столкновение автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля. В момент ДТП на светофоре горел желтый свет.

Большинство дорожно-транспортных происшествий происходит при нарушении правил движения на запрещающий сигнал светофора, в том числе, на желтый, отметил в комментарии Радио НВ заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. Именно он обратился к главе ведомства Владимиру Омеляну с инициативой изучить вопрос целесообразности желтого сигнала на светофоре. По его словам, перед этим состоялся анализ ДТП из базы Мининфраструктуры и Государственной служба по безопасности на транспорту и аварий из учета Нацполиции.

"Речь идет именно о буферных секундах. Один водитель трактует желтый сигнал светофора, как таковой, на который можно продолжать движение, а тот, кто стоит по ту сторону перекрестка, понимает так, что ему уже можно трогаться. Как следствие - столкновение двух авто посередине перекрестка. В резонансном ДТП в Харькове с участием Зайцевой погибли 6 человек, и там фигурировал желтый сигнал светофора. В Кривом Роге 9 смертей, и здесь также желтый", - рассказывает заместитель министра Лавренюк.

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В состав созданной правительственной комиссии по техническому расследованию ДТП в Кривом Роге вошли представители Мининфраструктуры, Укртрансбезопасности, МВД, Национальной полиции, Министерства здравоохранения и Укравтодора. У комиссии есть месяц, чтобы детально разобраться в причинах аварии. Лавренюк заверил в проведении анализа всех ДТП и дальнейшей открытости результатов для общественности.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк также добавил, что многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора.

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Мировой опыт

До недавнего времени в столице Северной Кореи вообще не было светофоров. Дорожное движение там регулировали самые красивые девушки страны, сообщает сайт International driving authority. В Берлине есть светофор с 13 различными сигналами. Поскольку его трудно понять, рядом дежурит полицейский. В Японии вместо зеленого использовали синий цвет светофора, но исследования показали, что на синий человеческий глаз реагирует хуже. Иногда светофоры учитывают местные особенности. В Бразилии сложная криминальная ситуация. Автомобиль, который останавливается на красный свет, может быть ограблен в темноте, поэтому с 10 вечера до 5 утра водителям официально разрешается не останавливаться на красный сигнал светофора в Рио-де-Жанейро. В Скандинавских странах используется светофор с тремя разделами. По своему назначению они совпадают с функциями стандартного светофора, но имеют белый цвет. Английском буквой S обозначается запрещающий сигнал светофора, дефис используется для предупредительного, а стрелка означает разрешает движение.

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Инициатива отменить желтый сигнал светофора удивляет, отметил в эфире Радио НВ основатель портала ДТП Киев Владислав Антонов. Буферные секунды, по его словам, должны быть на каждом перекрестке. И чем больше их, тем лучше. Для законопослушных водителей желтый свет не может создавать препятствий, добавил он.

"Именно эти три-четыре буферные секунды на перекрестке позволяют людям, во-первых, закончить маневр, во-вторых, не дать стартовать тем, кто резко начинает движение на зеленый свет с другой стороны. Конечно, когда вы едете по городу со скоростью 80-90 км/ч, большинство водителей пролетают на мерцание желтого сигнала или даже на красный. Этот вопрос скорости. Водителей нужно приучать к тому, что светофор - это важно, как ваша жизнь, здоровье и безопасность", - отмечает Владислав Антонов.

Антонов напомнил, что движение на желтый сигнал светофора - это нарушение правил дорожного движения. Водитель должен принять необходимые меры до того, как начнет включаться зеленый. Завершить маневр можно только тогда, когда водитель уже выехал на перекресток. Но большинство водителей отметили, что повышают скорость на желтый свет, чтобы проскочить до включения красного сигнала.